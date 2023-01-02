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Во Львове произошел пожар в многоэтажке: 60 человек спасены, есть пострадавшие

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Львов, Понедельник 02 января 2023 13:48
Во Львове произошел пожар в многоэтажке: 60 человек спасены, есть пострадавшие Фото: во Львове произошел пожар в многоэтажке (t me dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 2 января, во Львове пожарные спасли на пожаре 60 человек, из них 10 детей и эвакуировали 20 человек. Три человека спасены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

ЧП произошло 2 января в 00:16 по ул. Троллейбусная, 14. Возник пожар на шестом этаже девятиэтажного жилого дома в одной из квартир.

"Из задымленного дома спасатели спасли 60 человек, из них 10 детей (из которых 3 младенца), также 20 человек эвакуированы за пределы здания", - говорится в сообщении.

В результате пожара травмированы 3 человека (двое получили отравление продуктами горения). Их госпитализировали в больницу.

"В 01:14 ликвидированы. Огнем уничтожены вещи домашнего обихода на площади 25 кв.м, повреждены стены и потолок общего коридора на площади 40 кв.м, двери соседней квартиры", - рассказали спасатели.

К ликвидации возгорания привлекалось 32 спасателя и 6 единиц спецтехники. Обстоятельства и причина пожара устанавливаются.

Как сообщалось, в понедельник, 26 декабря, в Киеве произошел пожар на авторынке. Не исключено, что загорелся склад шин.

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