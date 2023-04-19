Во Львове в одном из районов раздалась стрельба: что известно

В среду, 19 апреля, около 10 утра, во Львове люди слышали выстрелы. ЧП произошло в Железнодорожном районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Варта1 .

Обновлено. По данным полиции Львовской области, сегодня, 19 апреля, около 8.20, в полицию поступило сообщение о том, что во Львове на улице Декарта слышны выстрелы.

На место происшествия немедленно прибыли спецназовцы и сотрудники разных служб полиции Львовской области. Как установили правоохранители, житель одной из квартир многоэтажного дома, 51-летний львовянин, из окна 3 этажа произвел несколько выстрелов.

Находившегося в состоянии алкогольного опьянения злоумышленника задержали. С места происшествия изъят предмет, похожий на охотничье ружье и гильзы. Все изъятое направлено на экспертное исследование.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч.4 ст.296 (Хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до семи лет.

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Так, в Железнодорожном районе, люди услышали выстрелы и известили полицию.

Как пишет издание, мужчина открыл стрельбу на улице, полицейские ищут выстреленные гильзы и устанавливают, куда именно мужчина стрелял.

Известно, что злоумышленника оперативно задержали полицейские.

Как сообщалось, в Днепре водитель иномарки протаранил автомобиль патрульных и пытался скрыться с места происшествия. Полицейским пришлось применять огнестрельное оружие.

Напомним, в Черновцах во время задержания преступника один полицейский погиб, еще один получил ранения. Стрельба произошла возле одной из школ, операция продолжается.