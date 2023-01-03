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В Днепре полицейские применили оружие во время погони за пьяным водителем (видео)

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Днепр, Вторник 03 января 2023 09:02
В Днепре полицейские применили оружие во время погони за пьяным водителем (видео) Фото: в Днепре полицейские применили оружие во время погони за пьяным водителем (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

В Днепре водитель иномарки протаранил автомобиль патрульных и пытался скрыться с места происшествия. Полицейским пришлось применять огнестрельное оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение замначальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого в Facebook.

Как рассказал Билошицкий, на линию 102 обратились граждане с сообщение о нарушителе ПДД. Патрульные обнаружили указанную иномарку и пытались несколько раз ее остановить, однако водитель Citroen игнорировал просьбы правоохранителей.

Позже полиции удалось заблокировать автомобиль с двух сторон, но иномарка, протаранив два автомобиля, вновь рванула с места и заехала на территорию церкви, где устроила "дрифт-шоу".

"Поскольку такие действия угрожали жизни и здоровью окружающих и полицейских, патрульные применили огнестрельное оружие для остановки транспортного средства. Автомобиль остановили и обнаружили, что женщина за рулем автомобиля находилась в неадекватном состоянии. А в салоне – еще и напуганный ребенок", - отметил Билошицкий.

Нарушительницу задержали и доставили в райотдел. У нее были признаки опьянения.

Напомним, ранее курьезная ситуация произошла во Львове. Там новобрачные совершили ДТП и убежали в ЗАГС, поскольку опаздывали на роспись.

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