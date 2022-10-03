В Черновцах возле школы произошла стрельба во время задержания: есть жертвы

Фото: в Черновцах произошла стрельба во время задержания (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Черновцах во время задержания преступника один полицейский погиб, еще один получил ранения. Стрельба произошла возле одной из школ, операция продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.