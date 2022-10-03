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В Черновцах возле школы произошла стрельба во время задержания: есть жертвы

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Черновцы, Понедельник 03 октября 2022 19:14
В Черновцах возле школы произошла стрельба во время задержания: есть жертвы Фото: в Черновцах произошла стрельба во время задержания (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Черновцах во время задержания преступника один полицейский погиб, еще один получил ранения. Стрельба произошла возле одной из школ, операция продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"Национальная полиция проводила задержание лица, обвиненного в развращении несовершеннолетних. 1 полицейский погиб, 1 полицейский получил ранения", - говорится в сообщении.

По словам Тимошенко, подозреваемый покрылся в многоквартирном доме.

"Операция по задержанию преступника продолжается", – добавил он.

Как пишет suspilne.media, улицу Воробкевича вблизи школы №27 в Черновцах, где произошла стрельба, перекрыли. Там работают правоохранители.

"В полиции событие пока не комментируют. Сообщили лишь то, что информация о раненых или погибших детях - фэйк", - добавляют журналисты.

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