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У Львові в одному з районів пролунала стрілянина: що відомо

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Львів, Середа 19 квітня 2023 12:37
У Львові в одному з районів пролунала стрілянина: що відомо Фото: у Львові вранці 19 квітня сталася стрілянина (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У середу, 19 квітня, близько 10 ранку, у Львові люди чули постріли. НП сталася у Залізничному районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Варта1.

Оновлено. За даними поліції Львівської області, сьогодні, 19 квітня, близько 8.20, до поліції надійшло повідомлення про те, що у Львові на вулиці Декарта чути постріли.

На місце події негайно прибули спецпризначенці та співробітники різних служб поліції Львівської області. Як встановили правоохоронці, мешканець однієї з квартир багатоповерхового будинку, 51-річний львів'янин, з вікна 3 поверху здійснив кілька пострілів.

Зловмисника, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, затримали. З місця події вилучено предмет, схожий на мисливську рушницю, та гільзи. Усе вилучене скеровано на експертне дослідження.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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Так, у Залізничному районі, люди почули постріли і сповістили у поліцію.

Як пише видання, чоловік відкрив стрільбу на вулиці, поліцейські шукають вистріляні гільзи та встановлюють куди саме чоловік стріляв.

Відомо, що зловмисника оперативно затримали поліцейські.

Як повідомлялося, у Дніпрі водій іномарки протаранив автомобіль патрульних і намагався втекти з місця події. Поліцейським довелося застосовувати вогнепальну зброю.

Нагадаємо, у Чернівцях під час затримання злочинця один поліцейський загинув, ще один отримав поранення. Стрілянина відбулася біля однієї зі шкіл, операція триває.

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