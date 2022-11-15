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Во Львове мобильные операторы ограничили работу части сервисов

Фото: во Львове мобильные операторы ограничили работу части сервисов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Во Львове во вторник, 15 ноября, мобильные операторы ограничили работу части сервисов на фоне масштабного обстрела Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового в Telegram.

"Мобильные операторы ограничили работу части сервисов, чтобы сэкономить электроэнергию для возможности совершать звонки", - написал городской глава.

При этом в "Киевстаре" рассказали, что в некоторых районах страны может исчезать мобильная связь в результате обстрелов и отключений электроэнергии.

"Будем чинить. Используйте национальный роуминг", - добавили в компании.

Напомним, во время масштабной тревоги по Украине в ряде регионов прогремели взрывы.

Позже стало известно, что во Львове также были слышны взрывы. После этого в части города отсутствует электроснабжение.

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