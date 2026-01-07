Во Львове часть больниц осталась без света и остановился электротранспорт, - Садовой

По его словам, с этой ночи во Львове от электроэнергии отключена часть больниц и весь коммунальный электротранспорт.

Мэр пояснил, это произошло из-за того, что Правительство изменило подход к определению критичности предприятий.

"То есть теперь аппараты искусственного дыхания, трамваи и троллейбусы должны работать по графикам отключений. Это нонсенс!", - подчеркнул Садовый.

"Я не понимаю, кто додумался причислить больницы и электротранспорт к обычным группам отключений. Но с этой ночи город вынужден работать по новому графику", - добавил он.

Глава Львова также сообщил, что утром пытается связаться с членами Кабинета министров, чтобы срочно урегулировать ситуацию. Параллельно в городе экстренно планируют альтернативное усиление работы электротранспорта на маршрутах.