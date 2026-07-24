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Во Львове с 1 августа вырастет тариф на воду: сколько придется платить за кубометр

13:56 24.07.2026 Пт
3 мин
Тариф на воду и водоотвод подняли сразу вдвое
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Во Львове подняли тарифы на воду (Getty Images)

С 1 августа 2026 года во Львове начнет действовать новый тариф на централизованное водоснабжение и водоотвод. Стоимость услуг вырастет вдвое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовский городской совет .

Главное:

  • Рост цены вдвое: С 1 августа 2026 года общая стоимость услуг "Львовводоканала" вырастет с 25,88 гривны до 56,38 гривны за кубометр.
  • Причины решения: Тариф не меняли более 4 лет. За это время расходы предприятия на электроэнергию выросли в 1,7 раза, а также увеличились расходы на топливо, реагенты и зарплаты.
  • Минимально необходимый уровень: В горсовете отметили, что новый тариф только возместит текущие операционные расходы, но не решит проблему модернизации.
  • Автоматический перерасчет субсидий: Для нынешних получателей субсидий ее размер перечислят автоматически.

Каким будет новый тариф

Исполнительный комитет Львовского городского совета утвердил следующие тарифы:

  • водоснабжение - 36,04 гривны за 1 кубометр;
  • водоотвод - 20,34 гривны за 1 кубометр.

Общая стоимость услуг составит 56,38 гривны за кубометр вместо 25,88 гривны, действовавших с 2022 года.

В горсовете объяснили, что предварительный тариф не пересматривался более четырех лет. За это время почти в 1,7 раза выросли расходы предприятия на электроэнергию, а также увеличились расходы на топливо, реагенты и оплату труда.

Почему повышают тариф

Городской голова Львова Андрей Садовый отметил, что новый тариф не экономически обоснован в полном объеме, а минимально необходим для обеспечения стабильной работы предприятия.

Во "Львовводоканале" подчеркнули, что новый тариф будет покрывать только текущие операционные расходы предприятия - электроэнергию, топливо, реагенты и заработную плату. Средства на модернизацию или развитие сетей в него не заложены.

По словам директора предприятия Дмитрия Ваньковича, у Львова одна из самых сложных систем водоснабжения в Украине, ведь воду приходится транспортировать на большие расстояния сотнями километров магистральных трубопроводов.

Можно ли получить субсидию

В горсовете напомнили, что жильцы, для которых расходы на жилищно-коммунальные услуги чрезмерны, учитывая доходы семьи, могут оформить жилищную субсидию.

Как пояснили в Пенсионном фонде, для тех, кто уже получает субсидию, после вступления в силу нового тарифа ее размер пересчитают автоматически. Дополнительно обращаться не нужно.

Те же, кто еще не получает государственную помощь, могут подать заявление в сервисный центр Пенсионного фонда, ЦНАПа, орган местного самоуправления или территориальной общины, а также оформить субсидию через вебпортал Пенсионного фонда, приложение "Дия" или по почте.

Отметим, что право на жилищную субсидию имеют граждане с невысокими доходами, которые не могут самостоятельно оплачивать полную стоимость жилищно-коммунальных услуг. Чаще это пенсионеры, лица с инвалидностью, многодетные и малообеспеченные семьи.

Напомним, во время обсуждений нового тарифа на воду во "Львовводоканале" отметили, что для полноценного обновления инфраструктуры и стабильной работы предприятия экономически обоснованный тариф на воду должен составить около 100 гривен за кубометр.

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