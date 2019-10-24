У "Львівгазі" розповіли, на що підуть кошти з нового тарифу на розподіл газу

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Середній платіж за доставку газу за новим тарифом складатиме близько 150 грн

НКРЕКП в жовтні затвердила новий підхід оплати послуг доставки газу для споживачів та розглянула проект нового тарифу на розподіл. Вартість послуг з доставки газу буде залежати від обсягу використаного споживачем за попередній рік, її сплачуватимуть рівними частинами впродовж року, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу АТ "Львівгазу".

Як зазначається, після затвердження нового тарифу "Львівгаза", середній платіж за доставку газу для мешканців Львівської області складатиме близько 150 грн на місяць. Вартість послуги залежатиме від обсягу газу, спожитого за попередній рік. Вона сплачуватиметься рівними частинами впродовж всього року. За рахунок цього, платежі будуть прогнозованими, а витрати споживачів газу стануть рівномірними.

Саме рівномірні надходження дозволять газорозподільним компаніям отримати впродовж року ресурс, необхідний для обслуговування та модернізації мереж. Надходження від нового тарифу будуть спрямовані на підтримку поточної роботи мереж, модернізацію мереж, екстрений ремонт мереж, експлуатаційні витрати, регулярне приладове комплексне обстеження газових мереж, заміну та обслуговування лічильників, роботу аварійно-диспетчерської служби, сервіси для клієнтів та податки.

"Вперше Державний регулятор передбачив кошти на формування обмінного фонду лічильників. Це прилади обліку, котрі будуть встановлювати споживачам на час проведення повірки лічильника. Для нашої компанії передбачено 31 млн гривень на придбання таких приладів обліку. Ці кошти дадуть змогу придбати близько 31 тис. лічильників, а це складає лише 10% від потреби", - повідомив голова правління АТ "Львівгаз" Юрій Войсович.

Додаткові кошти будуть виділені і на безпеку споживачів газу, зокрема роботу аварійно-диспетчерської служби. Для своєчасного і оперативного виконання необхідних робіт, в новому тарифі передбачено зростання витрат на пальне, ремонти та матеріали на 30%.

В той же час, проблема модернізації газорозподільних мереж залишиться актуальною і після затвердження нового тарифу. В ньому передбачено замало інвестицій в обладнання та газопроводи. В проекті інвестпрограми АТ «Львівгаз» передбачена заміна 54 ГРП і ШГРП та 58,5 км газопроводів. Проте, станом на 2019 рік повністю вичерпали свій термін експлуатації 1 127 ГРП і ШГРП та 5235 км газопроводів. При такому фінансуванні інвестпрограми "Львівгазу" знадобиться від 20 до 50 років, щоб замінити обладнання та газопроводи, які вже вичерпали свій строк експлуатації.

Співробітники Операторів ГРМ зможуть розраховувати на оплату праці на рівні середній по промисловості в регіоні. Нині середня тарифна заробітна плата в газорозподільній галузі наднизька - менше ніж 5 тис. грн. Це спричиняє масові звільнення робітників. Лише від початку року з компанії звільнились 258 працівників, це 8% персоналу. У 2018 році - 427 фахівців.

Як зазначається, новий тариф враховує покриття збитків за попередні періоди АТ "Львівгаз" - 122 млн грн. В той же час заборгованість компанії перед іншими учасниками газового ринку складає 2,15 млрд. грн. А при такому фінансуванні компенсацій, "Львівгазу" знадобиться близько 18 років, щоб розрахуватись з контрагентами. Відтак, проблема боргів між учасниками газового ринку не розв’язується новими тарифами.

Як зазначається, "Львівгаз" - компанія, яка займається розподілом природного газу через розподільчі газопроводи на території Львівської області. Це найстаріше вітчизняне підприємство у своїй галузі, а також одне з найбільших за рівнем газифікації. Щороку компанія транспортує приблизно 1,5 мільярдів кубометрів природного газу до споживачів Львівської області. Природний газ потрапляє до споживачів Львівської області через розподільчі мережі АТ "Львівгаз". Загальна довжина розподільних газопроводів в області становить 24 712,284 км, з яких розподільні 16 638,736 км, та газопроводи-вводи 8 073,548 км. Регулювання тиску газу здійснюється за допомогою 4 267 газорегуляторних пунктів та 72 781 будинкових регуляторів.