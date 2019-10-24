Во "Львовгазе" рассказали, на что пойдут средства из нового тарифа на распределение газа

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Средний платеж за доставку газа по новому тарифу будет составлять около 150 грн

НКРЭКУ в октябре утвердила новый подход оплаты услуг доставки газа для потребителей и рассмотрела проект нового тарифа на распределение. Стоимость услуг по доставке газа будет зависеть от объема использованного потребителем за предыдущий год, ее будут платить равными частями в течение года, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Львовгаза".

Как отмечается, после утверждения нового тарифа "Львовгаза", средний платеж за доставку газа для жителей Львовской области составит около 150 грн в месяц. Стоимость услуги будет зависеть от объема газа, потребленного за предыдущий год. Она будет выплачиваться равными частями на протяжении всего года. За счет этого, платежи будут прогнозируемыми, а расходы потребителей газа станут равномерными.

Именно равномерные поступления позволят газораспределительным компаниям получить в течение года ресурс, необходимый для обслуживания и модернизации сетей. Поступления от нового тарифа будут направлены на поддержку текущей работы сетей, модернизацию сетей, экстренный ремонт сетей, эксплуатационные расходы, регулярное комплексное приборное обследование газовых сетей, замену и обслуживание счетчиков, работу аварийно-диспетчерской службы, сервисы для клиентов и налоги.

"Впервые Государственный регулятор предусмотрел средства на формирование обменного фонда счетчиков. Это приборы учета, которые будут устанавливать потребителям на время проведения поверки счетчика. Для нашей компании предусмотрено 31 млн гривен на приобретение таких приборов учета. Эти средства позволят приобрести около 31 тыс. счетчиков, а это составляет лишь 10% от потребности", - сообщил председатель правления АО "Львовгаз" Юрий Войсович.

Дополнительные средства будут выделены и на безопасность потребителей газа, в частности работу аварийно-диспетчерской службы. Для своевременного и оперативного выполнения необходимых работ, в новом тарифе предусмотрен рост расходов на топливо, ремонт и материалы на 30%.

В то же время, проблема модернизации газораспределительных сетей останется актуальной и после утверждения нового тарифа. В нем предусмотрено мало инвестиций в оборудование и газопроводы. В проекте инвестпрограммы АО «Львовгаз» предусмотрена замена 54 ГРП и ШГРП и 58,5 км газопроводов. Однако, по состоянию на 2019 год полностью исчерпали свой срок эксплуатации 1 127 ГРП и ШГРП и 5235 км газопроводов. При таком финансировании инвестпрограммы "Львовгаза" понадобится от 20 до 50 лет, чтобы заменить оборудование и газопроводы, которые уже исчерпали свой срок эксплуатации.

Сотрудники Операторов ГРС смогут рассчитывать на оплату труда на уровне средней по промышленности в регионе. Сейчас средняя тарифная заработная плата в газораспределительной отрасли сверхнизкая - менее 5 тыс. грн. Это влечет массовые увольнения рабочих. Только с начала года из компании уволились 258 работников, это 8% персонала. В 2018 году - 427 специалистов.

Как отмечается, новый тариф учитывает покрытие убытков за предыдущие периоды АО "Львовгаз" - 122 млн грн. В то же время задолженность компании перед другими учасниками газового рынка составляет 2,15 млрд. грн. А при таком финансировании компенсаций, "Львовгаза" понадобится около 18 лет, чтобы рассчитаться с контрагентами. Следовательно, проблема долгов между участниками газового рынка не решается новыми тарифами.

Как отмечается, "Львовгаз" - компания, которая занимается распределением природного газа через распределительные газопроводы на территории Львовской области. Это старейшее отечественное предприятие в своей отрасли, а также одно из крупнейших по уровню газификации. Ежегодно компания транспортирует порядка 1,5 миллиардов кубометров природного газа потребителям Львовской области. Природный газ попадает к потребителям Львовской области через распределительные сети АО "Львовгаз". Общая протяженность распределительных газопроводов в области составляет 24 712,284 км, из которых распределительные 16 638,736 км и газопроводы-вводы 8 073,548 км. Регулирование давления газа осуществляется с помощью 4 267 газорегуляторных пунктов и 72 781 домового регулятора.