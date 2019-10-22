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У Києві "замінували" Господарський суд

Новини » Надзвичайні події    22.10.2019 - 10:44
У Києві "замінували" Господарський суд
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Господарський суд міста Києва змушений тимчасово припинити роботу

У Києві правоохоронці перевіряють інформацію про замінування Господарського суду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Судової влади України.

Повідомляється, що у зв'язку з надходженням повідомлення про замінування, Господарський суд змушений тимчасово призупинити роботу для проведення дій, спрямованих на пошук та знешкодження вибухонебезпечних предметів.

На місці працюють слідчо-оперативна група і вибухотехніки. Ведуться заходи щодо негайної евакуації працівників та відвідувачів суду.

Відзначимо, сьогодні також оперативники перевіряють територію біля будівлі Житомирської обласної державної адміністрації після повідомлень про замінування.

Правоохоронці разом з нацгвардійцями обмежили доступ до території та проводять евакуацію людей з адміністративних будівель. Фахівці-вибухотехніки і кінологи оглядають приміщення і прилеглу територію.

Нагадаємо, 17 жовтня перед засіданням Господарського суду Києва у справі "Приватбанку" надійшло повідомлення про замінування будівлі. Про замінування приміщень Господарського суду міста Києва стало відомо з анонімного дзвінка.

Також РБК-Україна повідомляло, що 1 жовтня в Одесі в поліцію надійшло анонімне повідомлення про замінування двох судів міста. По спецлінії "102" надійшло анонімне повідомлення про те, що Апеляційний суд Одеської області, Малиновський районний суд заміновані.

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