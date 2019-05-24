У Львові замінували 13 об'єктів

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

У поліцію надійшло повідомлення про замінування торгових центрів, готелів, медустанов, залізничного вокзалу та аеропорту

У Львові в поліцію надійшло повідомлення про мінування 13 об'єктів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Національної поліції області.

Сьогодні в 16:10 в поліцію надійшло повідомлення про замінування тринадцяти об'єктів у Львові, серед яких торгові центри, готелі, медустанови, залізничний вокзал і аеропорт.

На місце події виїхали експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи і фахівці інших служб.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 23 травня в Національну поліцію в Харківській області надійшло повідомлення на електронну пошту про загрозу вибуху в 25 об'єктах.

Крім того, співробітників і відвідувачів Чернівецької обласної державноїадміністрації евакуювали у зв'язку з загрозою вибуху. Зазначається, що в четвер, 23 травня, близько 11:30 ранку невідомий громадянин, зателефонувавши з таксофона на "102", повідомив про те, що біля облдержадміністрації закладена вибухівка.

Також у Вінниці в п'ятницю, 24 травня, на поштові скриньки чотирьох університетів надійшли повідомлення про закладену в приміщеннях вибухівку. Листи отримали адміністрації національних Вінницького технічного, медичного, аграрного та педагогічного університетів. Аналогічне повідомлення отримала адміністрація торгового центру "Мегамолл".