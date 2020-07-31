У Львові закрили два дитсадки через коронавірус

У Львові у двох дитячих садках виявили хворих коронавірусом серед персоналу. Через це місцева влада прийняла рішення призупинити їхню роботу задля протидій поширення інфекції.

Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Як повідомляється, робота дитячого садка №12 на вулиці Довбуша була призупинена ще 29 липня, оскільки в одного з вихователів підтвердився COVID-19. Відомо, що закритим він буде до 11 серпня.

Роботу іншого дитсадка №92 на вулиці Карпатській призупинять у період з 3 серпня по 16 серпня включно. Там коронавірус підтвердили у психолога.

Зазначимо, що Львівська область лідирує в Україні за кількістю інфікованих коронавірусом - більше 95 тисяч осіб, з яких за останню добу заразилися 147 осіб.

Нагадаємо, у Тернополі на карантин через спалах COVID-19 закрили дитячий садок.

Крім того, у Чернівецькій області дозволили відкрити заклади дошкільної освіти.

Також РБК-Україна повідомляло, що дитячі садочки дозволили відкрити у двох районах у Рівненській області.