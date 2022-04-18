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Російські окупанти скоїли майже 7,5 тисяч злочинів за час війни, - МВС

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Україна, Понеділок 18 квітня 2022 14:25
Російські окупанти скоїли майже 7,5 тисяч злочинів за час війни, - МВС Фото: Російські окупанти (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Перший заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції Сергій Пантелеєв озвучив кількість скоїних російськими військовослужбовцями злочинів після вторгнення до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал МВС.

Правоохоронці зареєстрували майже 7,5 тисяч кримінальних проваджень за вчинені російськими окупантами та їхніми поплічниками. Із них понад 5 тисяч – порушення законів і звичаїв війни.

"Майже 200 особам уже повідомлено про підозру. Практично усі вони затримані й знаходяться під вартою. Більше ніж 1,6 тис. – це посягання на недоторканість та територіальну цілісність України", – заявив Пантелеєв.

Високопосадовець додав, що у звільнених від військ РФ населених пунктах зараз працюють понад три сотні слідчооперативних груп. Вони документують злочини окупантів і вже виявили понаду тисячу загиблих і закатованих мирних мешканців.

До слова, Держприкордонслужба роз'яснила актуальні правила виїзду за межі України.

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