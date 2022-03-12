СБУ впіймала "вагнерівця" з досвідом війни в Сирії та на Донбасі

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на офіційний Telegram-канал СБУ .

Спецслужба оприлюднила відео допиту бойовика. Він хизується бойовим досвідом, отриманим у Сирії та на Донбасі в 2014-2015 рр., а також поділився мотивацією участі у вторгненні РФ цьогоріч.

"Цього "вагнерівця", наприклад, схопили під час розвідки в районі Новоукраїнки, коли він прокладав маршрут для основних сил загарбників. Ті хотіли вийти на Херсон через Донецький напрямок", – йдеться у дописі СБУ.