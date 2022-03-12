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СБУ впіймала "вагнерівця" з досвідом війни в Сирії та на Донбасі

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Субота 12 березня 2022 14:54
СБУ впіймала "вагнерівця" з досвідом війни в Сирії та на Донбасі Фото: Затримання Службою безпеки України (ssu.gov.ua)
Автор: Антон Федорців

Служба безпеки України затримала бойовика приватної військової компанії "Вагнер", який збирав розвідувальні дані для ворога поблизу Херсона.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний Telegram-канал СБУ.

Спецслужба оприлюднила відео допиту бойовика. Він хизується бойовим досвідом, отриманим у Сирії та на Донбасі в 2014-2015 рр., а також поділився мотивацією участі у вторгненні РФ цьогоріч.

"Цього "вагнерівця", наприклад, схопили під час розвідки в районі Новоукраїнки, коли він прокладав маршрут для основних сил загарбників. Ті хотіли вийти на Херсон через Донецький напрямок", – йдеться у дописі СБУ.

До слова, українські військові затримали диверсантів під Харковом.

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