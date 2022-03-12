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У Харківській області затримали диверсанта-українця, який повідомляв дані про переміщення ЗСУ

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Харківська область , Субота 12 березня 2022 20:38
У Харківській області затримали диверсанта-українця, який повідомляв дані про переміщення ЗСУ У Харківській області затримали диверсанта-українця (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Російські війська і далі продовжують руйнувати українські міста. Однак, у Харківській області виявили чоловіка, який вирішив перейти на бік ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

У Харківській області затримати громадянина України, який працював на ворога. Він передавав окупантам дані про переміщення військовослужбовців і техніки ЗСУ.

Підозрюваний на завдання представника РФ на прізвисько "Шарап", з 24 лютого 2022 по 1 березня 2022 року здійснював підривну діяльність проти України.

Злочинця взяли під варту, його звинувачують у державній зраді.

У Харківській області затримали диверсанта-українця, який повідомляв дані про переміщення ЗСУУ Харківській області затримали диверсанта-українця (t.me/pgo_gov_ua)

Раніше ми повідомляли, що окупанти розстріляли колону жінок та дітей під Києвом.

Також ми писали, ЗСУ збили 2 ворожі гелікоптери над Херсонською областю.

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