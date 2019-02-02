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Стало відомо про стан офіцера, на якого здійснили замах у Харкові

Новини » Суспільство    02.02.2019 - 14:00
Стало відомо про стан офіцера, на якого здійснили замах у Харкові
Фото: Аброські відвідує офіцера у лікарні (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Два дні тому поліцейський вийшов з коми

Офіцер поліції Олексій Логвіненко, на якого було здійснено замах у Харкові 16 січня, одужує. Про це повідомляє РБК-Українна з посиланням на повідомлення заступника голови Нацполіції В'ячеслава Аброськіна у Facebook

Як повідомляється, два дні тому поліцейський вийшов з коми. Наразі він знаходиться у реанімаційному відділенні, його стан здоров’я стабілізувався і є задовільним.

Аброськін повідомив, що відвідав поліцейського у лікарні у Харкові сьогодні, 2 лютого.

"По-перше, можу сказати, що завдяки Богу та нашим лікарям, він йде на поправку. Вдячний лікарям за врятоване життя Олексія. По-друге, ми встановили замовника цього жахливого нападу на працівника поліції та йому буде оголошено про підозру. Ми продовжуємо активно працювати над встановленням безпосередніх виконавців", - написав Аброськін. 

Стало відомо про стан офіцера, на якого здійснили замах у Харкові

Раніше Аброськін заявив, що поліція встановила особу та зібрала доказову базу для оголошення підозри замовникові нападу на офіцера карного розшуку, який стався 16 січня 2019 року у Харкові. Наразі триває розшук виконавців замаху на життя поліцейського. 

Нагадаємо, 16 січня двоє невідомих у балаклавах напали на офіцера поліції, коли він виходив з під’їзду. Нападники вдарили чоловіка, в потім стріляли в область голови, після чого втекли з місця події.

Замах на життя офіцера може бути пов'язаний із його професійною діяльністю. Зокрема, у поліції зазначили, що офіцер поліції Олексій Логвіненко, на якого було здійснено замах, розслідував убивство активіста Віталія Олешка (позивний "Сармат").

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