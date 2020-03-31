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В Одеській області черезе отруєння газом загинули двоє людей

Новини » Надзвичайні події     31.03.2020 - 08:40
В Одеській області черезе отруєння газом загинули двоє людей
Фото: газова плита (РБК-Україна)

Серед потерпілих, яких вдалось врятувати була 8-річна дитина

Сьогодні, 31 березня, в Одеській області у с. Латівка Біляївського району 2 особи загинули через отруєння природним газом та ще 2 госпіталізовано. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуації (ДСНС).

Як повідомляється, у селі Латівка в приватному житловому будинку загинуло 2 осіб та ще двох забрала карета медичної швидкої допомоги. Серед потерпілих, яких вдалось врятувати - 8-річна дитина. Наразі пацієнти перебувають в край тяжкому стані.

Нагадаємо, в одеському мікрорайоні "Вузівський" загорівся житловий будинок. Всіх мешканців будинку евакуювали. Будинок відключений від світла і газу.

Також РБК-Україна повідомляло, що у суботу, 21 березня, в Одесі по вулиці Небесної сотні горів дах торгового центру "Сітіцентр".

Раніше в Одесі сталася пожежа в житловому багатоповерховому будинку. В результаті пожежі евакуювали понад 40 осіб. При цьому одна жінка постраждала.

РБК-Україна писало раніше, що 23 березня, у Києві в Деснянському районі на території одного з гаражних кооперативів, сталася пожежа з подальшим вибухом невідомого походження. В результаті інциденту постраждав чоловік.

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