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Усі школи в Чернівецькій області перевели на онлайн-навчання: причина та терміни

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Чернівецька область, Четвер 20 січня 2022 11:05
Усі школи в Чернівецькій області перевели на онлайн-навчання: причина та терміни Архівне фото: школи в Чернівецькій області переводять на онлайн-навчання (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

У Чернівецькій області всі школи переходять на дистанційне навчання. Таке рішення місцева влада прийняла через різкий стрибок захворюваності на сезонні вірусні недуги і COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Чернівецької ОДА у Facebook.

Діти перейдуть на онлайн-навчання з 21 січня. Дистанційні уроки триватимуть два тижні - до 6 лютого включно.

"Таке рішення під час свого засідання ухвалила сьогодні, 20 січня, обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій", - йдеться у повідомленні.

Станом на 20 січня у Чернівецькій області захворюваність на коронавірус зросла. До 60% (вище допустимої норми) зросла кількість госпіталізацій.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу заразилося коронавірусом 18 479 людей, померло - 131. Найбільше нових заражень в Івано-Франківській, Львівській областях, а також у Києві.

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