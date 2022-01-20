Усі школи в Чернівецькій області перевели на онлайн-навчання: причина та терміни
У Чернівецькій області всі школи переходять на дистанційне навчання. Таке рішення місцева влада прийняла через різкий стрибок захворюваності на сезонні вірусні недуги і COVID-19.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Чернівецької ОДА у Facebook.
Діти перейдуть на онлайн-навчання з 21 січня. Дистанційні уроки триватимуть два тижні - до 6 лютого включно.
"Таке рішення під час свого засідання ухвалила сьогодні, 20 січня, обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій", - йдеться у повідомленні.
Станом на 20 січня у Чернівецькій області захворюваність на коронавірус зросла. До 60% (вище допустимої норми) зросла кількість госпіталізацій.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу заразилося коронавірусом 18 479 людей, померло - 131. Найбільше нових заражень в Івано-Франківській, Львівській областях, а також у Києві.