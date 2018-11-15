У Львові "швидка" в’їхала в огорожу пішохідного переходу, є постраждалі

Фото: місце ДТП (lv.npu.gov.ua)

Двоє людей були госпіталізовані

У Львові карета швидкої допомоги 15 листопада в’їхала в огорожу підземного переходу на вул. Стрийській, у результаті чого постраждали двоє людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу обласного управління поліції.

Вказано, що водій "швидкої" не впорався із керуванням.

Фото: ДТП на вул. Стрийській

"Як попередньо встановили правоохоронці, 56-річний водій карети швидкої медичної допомоги не впорався з керуванням та скоїв наїзд на перешкоду, а саме на огорожу підземного переходу. Для надання медичної допомоги у лікарню доставлені двоє пасажирів автомобіля – 42-річна жінка та 64-річний чоловік", - сказано у повідомленні.

ДТП сталося близько четвертої ранку. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, в червні в Харкові карета швидкої допомоги наїхала на підлітка, який переходив дорогу і слухав музику в навушниках.

Як писало РБК-Україна раніше, в Херсоні "швидка допомога" на смерть збила жінку на пішохідному переході.