Во Львове "скорая" въехала в ограждение пешеходного перехода, есть пострадавшие

Фото: место ДТП (lv.npu.gov.ua)

Два человека были госпитализированы

Во Львове карета скорой помощи 15 ноября въехала в ограждение подземного перехода на ул. Стрыйской, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу областного управления полиции.

Указано, что водитель "скорой" не справился с управлением.

Фото: ДТП на ул. Стрыйской

"Как предварительно установили правоохранители, 56-летний водитель кареты скорой медицинской помощи не справился с управлением и совершил наезд на препятствие, а именно на ограждение подземного перехода. Для оказания медицинской помощи в больницу доставлены двое пассажиров автомобиля - 42-летняя женщина и 64-летний человек", - говорится в сообщении.

ДТП произошло около четырех утра. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в июне в Харькове карета скорой помощи наехала на подростка, который переходил дорогу и слушал музыку в наушниках.

Как писало РБК-Украина ранее, в Херсоне "скорая помощь" насмерть сбила женщину на пешеходном переходе.