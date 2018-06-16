Под Торецком в результате обстрела боевиков ранена женщина

Полиция открыла уголовное производство по факту теракта

В результате обстрела боевиков под Торецком жительница с. Южное 1969 года рождения получила осколочное ранение грудной клетки и бедра. Об этом сообщает Торецкое отделение полиции Донецкой области.

"Жительница с. Южное 1969 года рождения госпитализирована с осколочными ранениями грудной клетки и бедра... Событие произошло сегодня около 13.40. На момент обстрела женщина находилась во дворе своего частного дома", - говорится в сообщении.

Так, пострадавшую доставили в больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь. Полные обстоятельства происшествия выясняются.

"Полиция открыла уголовное производство... Предыдущая правовая квалификация - ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование", - отметили в полиции.

Напомним, пророссийские боевики на Донбассе обстреляли опорный пункт под Авдеевкой, в результате чего был ранен украинский военный.