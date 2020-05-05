У Львові розробили план по відновленню індустрії туризму

Львівська міська рада разом з працівниками туристичної галузі розробили план з відновлення індустрії туризму в місті після завершення карантину, який містить п'ять етапів. Про це у Facebook повідомив заступник мера Львова з питань розвитку Андрій Москаленко

За його словами, план виходу з туристичної кризи охоплює наступні вісім місяців.

П'ять етапів виходу з карантину для індустрії гостинності, зокрема, передбачають часткове відкриття закладів туристичної інфраструктури (готелі, заклади громадського харчування), розробка і впровадження нових протоколів в індустрії гостинності (готелі, ресторани, кафе, екскурсії, туристична діяльність, проведення подій) і часткове відкриття закладів культури за окремим протоколом (музеї) вже в травні

На червень планується відновлення внутрішнього туризму, запуск національної промокампанії з акцентом на безпеку відвідування, а також організованої екскурсійної діяльності і пілотний запуск публічних подій просто неба з обмеженою кількістю людей (за умови дотримання окремого протоколу).

Поступове відкриття міжнародного авіасполучення у Львові та відкриття додаткових установ для відвідування (центри дозвілля, установи культури) планується на липень-серпень.

У вересні-жовтні в міськраді розраховують почати проводити з дотриманням окремого протоколу, події з обмеженою кількістю людей, а також групові організовані подорожі. У свою чергу, розвиток групового організованого туризму і відновлення міжнародного туризму передбачається в листопаді-грудні.

Нагадаємо, 4 травня Кабмін ухвалив рішення скасувати частина карантинних обмежень: відкриються парки, сквери, салони краси, літні майданчики в кафе і ресторанах, заклади громадського харчування зможуть працювати на винос і т. д. Рішення уряду набере чинності з 11 травня, однак сам карантин було продовжено до 22 травня.