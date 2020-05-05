Во Львове разработали план по восстановлению индустрии туризма

Львовский городской совет вместе с работниками туристической отрасли разработали план по восстановлению индустрии туризма в городе после завершения карантина, который включает в себя пять этапов. Об этом в Facebook сообщил заместитель мэра Львова по вопросам развития Андрей Москаленко

По его словам, план выхода из туристического кризиса охватывает следующие восемь месяцев.

Пять этапов выхода из карантина для индустрии гостеприимства, в частности, предусматривают частичное открытие заведений туристической инфраструктуры (гостиницы, заведения общественного питания), разработка и внедрение новых протоколов в индустрии гостеприимства (отели, рестораны, кафе, экскурсии, туристическая деятельность, проведение событий) и частичное открытие учреждений культуры по отдельному протоколу (музеи) уже в мае.

На июнь планируется восстановление внутреннего туризма, запуск национальной промокампании с акцентом на безопасность посещения, а также организованной экскурсионной деятельности и пилотный запуск публичных событий под открытым небом с ограниченным количеством людей (при условии соблюдения отдельного протокола).

Постепенное открытие международного авиасообщения во Львове и открытие дополнительных учреждений для посещения (центры досуга, учреждения культуры) планируется на июль-август.

В сентябре-октябре в горсовете рассчитывают начать проводить, с соблюдением отдельного протокола, события с ограниченным количеством людей, а также групповые организованные путешествия. В свою очередь, развитие группового организованного туризма и восстановления международного туризма предполагается в ноябре-декабре.

Напомним, 4 мая Кабмин принял решение отменить часть карантинных ограничений: откроются парки, скверы, салоны красоты, летние площадки в кафе и ресторанах, заведения общественного питания смогут работать на вынос и т.д. Решение правительства вступит в силу с 11 мая, однако сам карантин был продлен до 22 мая.