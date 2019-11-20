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У Києві отруїлися 5 студентів в ресторані при готелі

Новини » Надзвичайні події     20.11.2019 - 10:59
У Києві отруїлися 5 студентів в ресторані при готелі
Ілюстративне фото (stan.kz)

Інспектори виявили численні порушення в готелі

У Києві 5 студентів отруїлися, вживаючи їжу в ресторані при готелі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-центр Держпродспоживслужби України.

Повідомляється, що 18 листопада в цьому готелі інспектори провели позапланову перевірку, в результаті якої виявили численні порушення санітарного контролю.

"Ресторан не підтримується в чистоті; частково пошкоджено покриття стін і підлоги в приміщенні роздавальної; не забезпечено розміщення харчових відходів у закритих контейнерах, сконструйованих так, щоб забезпечити максимальний рівень захисту", - зазначили у відомстві.

У Держпродспоживслужбі додали, що робота ресторану припинена до усунення порушень. Також відомство звернулося в поліцію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львівській області на весіллі отруїлися 13 осіб. Гості їли смажену рибу, червону рибу, фаршировані печериці та м'ясні слойки. У підсумку вони були госпіталізовані з симптомами гострого ентероколіту.

Також РБК-Україна писало, що в Україні з початку року відбулося понад 600 отруєнь дітей. За 2019 рік у 38% навчальних закладів встановили порушення в організації харчування.

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