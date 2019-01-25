Пожежа у ресторані в Києві: рятувальники ліквідували вогонь

Фото: пожежа у Києві (facebook.com/pg/DSNSKyiv)

Гасити вогонь прибули понад півсотні рятувальників

Ліквідація пожежі у ресторані, що виникла у Подільському районі Києва ввечері 24 січня, завершилась. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій у м. Києві.

За даними рятувальників, станом на 23:30 пожежу було локалізовано, а о 00:10 ліквідовано. Площа загоряння становила 100 кв. м.

"Загоряння сталося на 2му поверсі будівлі, вогонь розповсюдився на дах. З приміщення вилучено 6 газових балонів. На місці працювали 15 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 53 чоловіка особового складу", - зазначили у прес-службі ДСНС.

Фото: пожежа у Києві (facebook.com/pg/DSNSKyiv)

Інформації щодо потерпілих на даний момент немає.

Нагадаємо, у Києві ввечері 24 січня сталась пожежа у ресторані, що у Подільському районі міста. Йдеться про ресторан Tike.

Нещодавно в одному з ресторанів Женеви стався вибух газу. Ресторан знаходиться недалеко від констульства США. Інформації про постраждалих немає.