У Львові поліція завершила пошуки вибухівки

Фото: на місці мінування у Львові (lv.npu.gov.ua)

Вибухонебезпечні предмети не було виявлено

У Львові не підтвердилося повідомлення про мінування обласної клінічної лікарні та церкви святого Георгія. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

Так, в ході огляду приміщень будівель церкви та лікарні, також прилеглої до них території правоохоронці не виявили вибухонебезпечних предметів.

Наразі поліція вживає заходи для встановлення особи, яка надала неправдиву інформацію про замінування. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за даним фактом.

Нагадаємо, вранці 1 листопада на електронну адресу поліції Львова надійшов лист з повідомленням про замінування обласної клінічної лікарні та церкви святого Георгія. Правоохоронці обстежували будівлі та прилеглу до них територію.

Також сьогодні невідомий повідомив про мінування лікарні та кафедрального собору в Житомирі. Вибухотехніки, кінологи та інші спеціалісти вирушили до об'єктів для обстеження приміщень та території. Людей з лікувального закладу було евакуйовано.

Крім того, у Києві поліція перевіряла інформацію про мінування станцій "Театральна" та "Хрещатик". Станції були тимчасово закриті, також на вхід та вихід було закрито пересадки. Відомо, що мінування метро не підтвердилося, станції працюють у звичайному режимі.