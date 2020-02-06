ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Поліція затримала підозрюваних у підпалі авто журналістки у Львові

Новини » Суспільство     06.02.2020 - 09:53
Поліція затримала підозрюваних у підпалі авто журналістки у Львові
Фото: згорілий автомобіль (lv.npu.gov.ua)

Палієм виявився студент з Молдови

Поліція Львівської області затримала підозрюваних у підпалі автомобіля львівської журналістки. Про це повідомив Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці в Twitter.

За його словами, підпал автомобіль журналістки студент з Молдови. На даний момент поліція встановлює мотиви злочину.

"Поліція Львівської області затримала підозрюваних у підпалі авто журналістки "Радіо Свобода" Галини Терещук. Проведені обшуки. Доказової бази вистачає. Палій - студент-громадянин Молдови. Хто спонукав його на таке - встановлюємо. Безпека журналістів – пріоритет", - повідомив Аваков.

Поліція затримала підозрюваних у підпалі авто журналістки у Львові

Нагадаємо, в ніч на 30 січня у Львові невідомий підпалив "Міцубісі Кольт" журналістки біля її будинку. Поліція відкрила кримінальну справу за фактом підпалу авто місцевої журналістки. Повідомлялося, що правоохоронці перевіряє версію підпалу через професійну діяльність.

Також РБК-Україна писало, що в Ужгороді спалили автомобіль, який належав колишньому послу України в Швейцарії. Подію було кваліфіковано за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу) Кримінального кодексу України.

У Львові підпалили автомобіль журналістів У Львові госпіталізували студента, який повернувся з Китаю
Новини України ЛьвівЛьвівпідпалавтомобили
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся