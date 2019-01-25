У Львові подорожчає проїзд у маршрутках

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З лютого проїзд подорожчає до 7 гривень

У Львові з лютого проїзд у маршрутках подорожчає до 7 гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міську раду Львова.

Повідомляється, що виконавчий комітет міськради підтримав рішення щодо коригування вартості проїзду в автобусному транспорті Львова до 7 гривень. У той же час повідомляється, що приватні перевізники продовжать надавати послуги безкоштовного проїзду для пенсіонерів за віком та осіб з інвалідністю 3-ї групи.

Нагадаємо, у листопаді у Львові пропонували підняти вартість проїзду в маршрутках до 8 гривень.

Зазначимо, раніше Держстат оприлюднив рейтинг вартості проїзду в регіонах України. За даними статистичного відомства, проїзд у міському транспорті за рік подорожчав в середньому на 42,3% - з 3,12 грн до 4,44 грн.

Станом на грудень 2018 року вартість проїзду в різних регіонах складала: Київ - 8 гривень, Тернопільська область - 5,59 гривень, Львівська - 5,00 гривень, Одеська - 5,00 гривень, Донецька - 4,76, Запорізька - 4,47 і так далі. Дані по Закарпатській області відсутні.