У Львові підключили до опалення житловий фонд

Вчора, 29 жовтня, у Львові розпочався опалювальний сезон об'єктів житлового фонду. Про це повідомили в прес-службі міської ради Львова, передає РБК-Україна.

За даними місцевої влади, станом на ранок 30 жовтня до опалення було підключено 99% об'єктів житлового фонду міста, а саме 2118 житлових будинків, які отримують централізоване опалення.

Зазначається, що без опалення у Львові залишаються 18 будинків у зв'язку з проривами у внутрішньобудинкових системах, заборгованістю та відмовою споживачів.

Нагадаємо, раніше у Львівській міскраді заявляли, що з 29 жовтня у місті має початися опалення житлового фонду. При цьому місцева влада зазначала, що при потеплінні градус тепла буде зменшено.

Крім того, в Мінрегіоні розповіли, скільки областей України залишаються непідключеними до опалення. За даними міністерства, станом на ранок 30 жовтня без опалення лишалися Львівська та Херсонська області.

Також РБК-Україна писало, що 28 жовтня опалюваний сезон розпочався в усіх регіонах України. Тоді житловий фонд до опалення не було підключено у 8 областях, зокрема, у Львівській області.