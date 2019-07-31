У Львівській області з отруєнням госпіталізували 8 осіб

Фото: ресторан, де отруїлися люди (igotoworld.com)

У ресторані, де стався інцидент, вважають, що люди отруїлись кавуном

У ресторані "Княжий двір" у селі Сокільники біля Львова отруїлись 8 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Департаменту охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації.

Зазначається, що у ресторані "Княжий двір" у Сокільниках біля Львова отруїлись 8 людей, які святкували у закладі день народження та хрестини.

"До Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф надійшло повідомлення про госпіталізацію до Львівської обласної лікарні та інфекційного відділення Пустомитівської лікарні пацієнтів, які святкували день народження та хрестини в ресторані "Княжий двір", - йдеться у повідомленні.

За інформацією місцевих ЗМІ, відвідувачі ресторану принесли на банкет свій кавун, не попередивши про це працівників.Як зазначається, у "Княжому дворі" вважають, що люди отруїлись саме кавуном.

Нагадаємо, у Рівненській області від отруєння на весіллі постраждали щонайменше 84 людини. За попередніми даними, 61 людина була госпіталізована, з них 16 - діти. У всіх постраждалих виявили гостру кишкову інфекцію.

Як повідомляло РБК-Україна, у селі Лазурне (Херсонська область) у пансіонаті "Буревісник" отруїлись 14 дітей. Дітей з ознаками харчового отруєння госпіталізували до інфекційного відділення Скадовської центральної лікарні. Це діти віком від 8 до 14 років.