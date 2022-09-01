Центр Одеси незабаром внесуть до списку ЮНЕСКО

Рішення про внесення центру Одеси до списку світової спадщини ЮНЕСКО буде прийнято вже в найближчі дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка, яке наводить " Укрінформ ".

"Досьє об'єкта на фінальному етапі. Я радий, що ми отримали запевнення від керівництва ЮНЕСКО, що наше подання буде розглянуто негайно. Я думаю, що навіть не в цьому місяці, а буквально днями це питання буде вирішено", - сказав він.

За словами міністра, створювати досьє культурного об'єкта українським експертам допомагали італійські фахівці. При цьому ініціативу України по Одесі підтримали в ЮНЕСКО, зокрема, її схвалила генеральна директорка Одрі Азуле.

Ткаченко підкреслив, що рішення про внесення центру Одеси до списку світової спадщини ЮНЕСКО є символічним кроком, який повинен нагадати Росії про те, що весь світ з Україною.

"Безперечно, це не закрите небо, яке ми хотіли в першу чергу, але це певною мірою сигнал від світової спільноти, що українські культурні об'єкти будуть захищені. росіяни воюють проти нашої ідентичності, і цей крок показує, що з нами мир", - зазначив він.