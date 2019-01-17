У Львові від кору померла жінка

Фото: Львівська обласна клінічна лікарня (УНІАН)

Це перша смерть від кору в області серед дорослих

У Львівській обласній клінічній лікарні у вівторок, 15 січня, від ускладнень, спровокованих кором, померла 36-річна жінка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланям на ZAXID.NET.

Як повідомила епідеміолог Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Наталія Тімко, це перша смерть від кору в області серед дорослих. Минулого року це захворювання забрало життя двох дітей.

"Кір спровокував у пацієнтки ускладнення - пневмонію. Окрім того, вона мала важку супутню патологію генетичного характеру. На жаль, врятувати її не вдалося", - повідомила Тімко.

Жінку госпіталізували до лікарні вранці 14 січня у важкому стані: у неї була задишка, порушення свідомості, пневмонія. За словами родичів, перші симптоми захворювання на кір з'явилися 11 січня, 12 січня - висипка. Пацієнтку відразу поклали в реанімаційне відділення, але допомогти їй не вдалося. 15 січня о 12:00 вона померла.

Зазначається, що минулого року у Львівській області на кір захворіли майже 12 тисяч людей. Станом на 17 січня 2019 року з початку року - понад 1000.

Нагадаємо, за період з 28 грудня 2018 року до 11 січня 2019 року на кір в Україні захворіли вже 5 059 людей.

РБК-Україна писало, що на другому тижні 2019 року від ускладнень кору помер житель Рівненської області. Чоловіку було 49 років і у нього не було щеплення. Це вже другий смертельний випадок від кору цього року. У 2018 році від ускладнень кору померли 16 людей.