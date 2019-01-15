На кір в Україні захворіли 5 тис. людей з початку року

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Було зафіксовано дві смерті унаслідок кору

За період з 28 грудня 2018 року до 11 січня 2019 року на кір в Україні захворіли вже 5 059 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр громадського здоровя Міністерства охорони здоровя України.

Як зазначається, за 2-й тиждень 2019 року на кір захворіли 2 767 людей - 1 087 дорослих і 1 680 дітей. У МОЗ нагадують, що щеплення - єдиний надійний спосіб захисту від кору, навіть якщо у вашому регіоні зафіксовано спалах захворюваності.

Повідомляється, що на другому тижні 2019 року від ускладнень кору помер житель Рівненської області. Чоловіку було 49 років і у нього не було щеплення. Це вже другий смертельний випадок від кору цього року. У 2018 році від ускладнень кору померли 16 людей.

Також повідомляється що з початку року найвищі показники захворюваності у Львівській (загалом 930 людей: 291 дорослий та 639 дітей), Вінницькій (загалом 524 людини: 236 дорослих та 288 дітей), Рівненській (загалом 513 людей: 141 дорослий та 372 дитини), Чернівецькій (загалом 365 людей: 147 дорослих та 218 дітей) областях та м. Києві (загалом 421 людина: 219 дорослих та 202 дитини).

Нагадаємо, станом на 3 січня 2019 року, в Україні наявні 809 073 доз вакцин проти кору, паротиту і краснухи.

РБК-Україна повідомляло, що на початку грудня Міністерство охорони здоров'я України відправило в регіони 392 200 доз вакцин КПК (кір-парорит-краснуха) виробництва США.