У Львові на карантин закриють ще 6 навчальних закладів

Освітній процес тимчасово буде припинений у 27 навчальних закладах

Во Львове в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ на карантин закроют еще 6 учебных заведений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.

Таким образом со следующего дня образовательный процесс приостановят в 27 учебных заведениях.

Решение временно прекратить образовательный процесс приняли в связи с ухудшение ситуации по заболеваемости корью, гриппом и ОРВИ.

Таким образом, с 14 февраля не будут работать учебные заведения: СОШ № 78, СОШ № 54, СОШ № 22, УВК "Один, два, три", СОШ № 33, СОШ № 41, ЛУГГ им. А. Степанов, СОШ № 30, СОШ № 97, Лицей № 93, ОШ "Первоцвет", СОШ i-III ст. № 29, Гимназия "Весна", Гимназия "Тривита", Лицей "Интеллект", СОШ № 95, СОШ № 70, СОШ № 47, УВК "София", школа № 77, НПК "Инженерно-экономическая школа -Львовский экономический лицей", СОШ № 96, СОШ № 49, Лицей № 52, Лицей "Железнодорожный", Лицей "Ориана", ЛСЗШ И ст. "Родничок".

"Образовательный процесс временно приостановили до конца этой недели", - говорится в сообщении.

Ранее во Львовской области приостановили учебный процесс в школах Дрогобыча и Стебника из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ среди учеников.

Также РБК-Украина писало, что эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 11 областях.