У Львівській області оголосили карантин через грип

Ілюстративне фото (УНІАН)

Навчальний процес до кінця тижня призупинено у школах Дрогобича і Стебника

Дрогобицький міська рада вирішила призупинити навчальний процес у школах Дрогобича і Стебника через зростання захворюваності на грип та ГРВІ серед учнів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міськради.

Повідомляється, що навчання призупинено до кінця поточного тижня. Так, під час засідання комісії з надзвичайних ситуацій, начальник відділу освіти міськради Петро Сушко повідомив, що 4 лютого з 10 тис. 197 учнів шкіл Дрогобича та Стебника були відсутні на уроках 2 тис. 223 учні, з них - 1 тис. 922 хворі на грип або ГРВІ.

Наголошується, що тільки за 1 лютого кількість хворих зросла на 422 учня. Таким чином відсоток хворих на грип та ГРВІ учнів становить 18,8%.

Нагадаємо, у Києві за п'ятий тиждень 2019 року зареєстровано 14 397 хворих на грип та ГРВІ. В медичні установи за п'ятий тиждень госпіталізовано 176 осіб, з них 146 - діти. За інформацією Департаменту освіти і науки, зараз у Києві призупинено навчальний процес у 106 школах.

У Миколаєві 53 навчальні заклади середньої освіти з понеділка 4 лютого не будуть працювати через карантин.

РБК-Україна писало, профільна комісія прийняла рішення про закриття на карантин в Івано-Франківську 42 шкіл.