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Поліція Краматорська знайшла покинутий автомобіль з понад 550 бюлетенями

Новини » Надзвичайні події    31.03.2019 - 20:03
Поліція Краматорська знайшла покинутий автомобіль з понад 550 бюлетенями
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Раніше невідомий повідомив про замінування автомобіля

Поліція Донецької області в салоні раніше "мінорованого" автомобіля знайшла 563 виборчих бюлетеня, поліція відкрила справу. Про це повідомляє прес-служба поліції.

При обстеженні автомобіля Audi 6 поліцейські вилучили кілька сотень ксерокопій бюлетенів з позначками за одного з кандидатів у президенти України.

Зокрема, правоохоронці виявили пакет бюлетенів, які мали явні ознаки підробки і були вже заповнені на користь одного з кандидатів у президенти. В даний час поліція перевіряє походження документів і встановлює їх власника.

Подія кваліфіковане за ст. 158 Кримінального кодексу України ("Фальсифікація виборчих документів").

Нагадаємо, вдень 31 березня повідомлялося, що співробітники Національної поліції України в Краматорську Донецької області перевіряють повідомлення про загрозу вибуху автомобіля Audi 6. Правоохоронці обстежили авто і прилеглу територію.

В поліції Донецької області зазначили, що периметр навколо автомобіля був оточений, співробітники поліції забезпечують охорону потенційно небезпечного району. На місці працює слідчо-оперативна група і вибухотехніки.

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