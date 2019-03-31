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Невідомий повідомив про мінування авто в Краматорську

Новини » Надзвичайні події    31.03.2019 - 16:52
Невідомий повідомив про мінування авто в Краматорську
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Правоохоронці обстежують авто та прилеглу територію

Співробітники Національної поліції України в Краматорську Донецької області перевіряють повідомлення про загрозу вибуху автомобіля Audi 6. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби поліції області.

Повідомляється, що зараз правоохоронці обстежують авто та прилеглу територію. Зовні транспорт не має ознак замінування. Власник автомобіля і обставини події встановлюються.

В поліції Донецької області зазначили, що периметр навколо автомобіля оточений, співробітники поліції забезпечують охорону потенційно небезпечного району. На місці працює слідчо-оперативна група і вибухотехніки.

Нагадаємо, сьогодні невідомий повідомив в поліцію про мінування готелю по вулиці Інститутська в Києві. Відразу після отримання повідомлення про мінування будівлі на Інститутській на місце події виїхали фахівці профільних служб для перевірки будівлі і прилеглої до нього території.

Раніше у Києві невідомий повідомив про замінування чотирьох торгово-розважальних центрів. В ході перевірки будівель ніяких вибухонебезпечних або підозрілих предметів не було виявлено. На час перевірки були евакуйовані близько 5 тисяч чоловік.

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