У Львові і Чернівцях готують лікарні другої черги для прийому пацієнтів з COVID-19

За словами Радуцького, у зазначених регіонах перевищений показник завантаженості ліжок
Через велику завантаженість лікарень у Львові та в Чернівецькій області Міністерство охорони здоров'я готує другу чергу медичних закладів. Розгортання додаткових ліжок для коронавірусних хворих почнуть вже сьогодні.
Про це заявив голова комітету Верховної ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.
Відповідаючи на запитання про понад 70% завантаженість ліжок у Закарпатській області Радуцький відповів, що не володіє такою інформацією.
"Є у Львові 54%, в Чернівцях, мені здається, трохи більше 50%, тому МОЗ сьогодні розгортає другу чергу лікарень для прийому хворих на коронавірус", - заявив нардеп.
Варто відзначити, що станом на вчора, завантаженість ліжок у Чернівецькій області становила 45,89% при нормі менше 50.
У регіоні, який колись був епіцентром коронавірусу, з 1 липня пом'якшать карантин.
Нагадаємо, раніше в Кабміні заявили, що Україна увійшла в серйозну хвилю захворюваності коронавірусом. У зв'язку з цим в окремих регіонах почали розгортати лікарні другої черги.
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Автор: Роман Калиниченко