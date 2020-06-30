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Во Львове и Черновцах готовят больницы второй очереди для приема пациентов с COVID-19

Новости » Коронавирус     30.06.2020 - 09:44
Во Львове и Черновцах готовят больницы второй очереди для приема пациентов с COVID-19
Фото: Михаил Радуцкий (РБК-Украина)

По словам Радуцкого, в указанных регионах превышен показатель загруженности коек

Из-за большой загруженности больниц во Львове и в Черновицкой области Министерство здравоохранения готовит вторую очередь медицинских заведений. Развертывание дополнительных коек для коронавирусных больных начнут уже сегодня.

Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Отвечая на вопрос о более 70% загруженности коек в Закарпатской области Радуцкий ответил, что не владеет такой информацией.

"Есть во Львове 54%, в Черновцах, мне кажется, чуть больше 50%, поэтому Минздрав сегодня разворачивает вторую очередь больниц для приёма заболевших коронавирусом", - заявил нардеп.

Стоит отметить, что, по состоянию на вчера, загруженность коек в Черновицкой области составляла 45,89% при норме меньше 50.

В регионе, который некогда был эпицентром коронавируса, с 1 июля смягчат карантин.

Напомним, ранее в Кабмине заявили, что Украина вошла в серьезную волну заболеваемости коронавирусом. В связи с этим в отдельных регионах начали разворачивать больницы второй очереди.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины больницаКоронавирус
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