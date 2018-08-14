"Львів" розірвав контракт з головним тренером на вимогу ФФУ

Жилмар залишив посаду наставника

Футбольний клуб "Львів" припинив співпрацю з бразильським тренером Жилмаром Тадеу да Сілва. Про це повідомляється на сайті команди.

Зазначається, що тренера сам подав у відставку, контракт розірваний за згодою сторін.

Офіційний сайт "Львова" також опублікував лист від Федерації футболу України, в якому повідомляється, що головний тренер команди Жілмар Тадея да Сілва не може займати свою посаду, оскільки не має необхідного рівня кваліфікації.

У листі зазначено, що Жілмар необхідно мати ліцензію PRO, а у нього лише ліцензія категорії А. ФФУ зазначає, що це порушення регламенту.

ФФУ надала клубу час до 20 серпня, щоб вони зробили зміни в тренерському штабі.