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Клуби УПЛ не підтримали формат розширення до 14 команд

Новини » Спорт    18.07.2019 - 15:20
Клуби УПЛ не підтримали формат розширення до 14 команд
Фото: збори клубів УПЛ (ffu.ua)

Збільшення кількості відбудеться відразу до 16 з сезону 2021/22

Клуби української Прем'єр-ліги (УПЛ) не підтримали формат розширення чемпіонату до 14 команд. Про це в Twitter повідомляє журналіст телеканалів "Футбол 1/2" Ігор Бурбас.

«Клуби не підтримали ініціативу щодо розширення УПЛ до 14 команд. На загальних зборах затвердили, що в наступному сезоні залишиться формат з 12 учасниками з подальшим розподілом на шістки", - написав він.

У той же час, з сезону 2021/22 відбудеться збільшення кількості команд Прем'єр-ліги відразу до 16.

Також на сьогоднішньому зібранні УПЛ повинні обговорити єдиний телевізійний пул, принципи ротації між Прем'єр-лігою та Першою лігою, створення і принципи функціонування комісії з етики.

Нагадаємо, з наступного сезону відеоповтори працюватимуть оффлайн у першому колі УПЛ.

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