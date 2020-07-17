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Київ та 6 областей не готові до послаблення карантину, - МОЗ

П'ятниця 17 липня 2020 12:52
Київ та 6 областей не готові до послаблення карантину, - МОЗ
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Перехід областей до наступного етапу карантину можливий за умови відповідності епідемситуаці визначеним критеріям

Станом на 17 липня в Україні до послаблення протиепідемічних заходів не готові Київ та ще 6 областей. З оновленого списку були виключені Чернівецька та Чернігівська області, однак включена Львівська область.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Таким чином до ослаблення карантину не готові:

  • Київ;
  • Вінницька область;
  • Волинська область;
  • Донецька область;
  • Закарпатська область;
  • Львівська область;
  • Харківська область.

Київ та 6 областей не готові до послаблення карантину, - МОЗ

Фото: епідемічна ситуація в областях України (moz.gov.ua)

Зазначимо, для пом'якшення карантину регіони повинні відповідати чотирьом критеріям. Зокрема, завантаженість місць в лікарнях повинна бути менше ніж 50%. Крім того, відсоток виявлення коронавірусу повинен складати не менше 11%, а також динаміка захворюваності повинна бути менш як 10%.

Разом з тим, в регіонах потрібно проводити більше ніж 24 тести на COVID-19 на 100 тисяч населення.

Нагадаємо, сьогодні у Київській області посилюють карантинні заходи.

Додамо, в Україні виявили 809 нових випадків коронавірусу, таким чином вже третій день в країні більше ніж 800 випадків COVID-19.

Крім того, у МОЗ назвали головну умову для відкриття кордонів ЄС для українців.

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