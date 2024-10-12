Во Львовском ТЦК сделали заявление на фоне сообщений о рейдах

Во Львовском областном ТЦК напомнили украинцам, что в Украине проходят мероприятия по мобилизации военнообязанных граждан. Поэтому военнослужащие ТЦК совместно с полицией проводят уведомления граждан по военному учету.

Как подчеркнули в ТЦК, военные заинтересованы в прозрачности этого процесса, поэтому правоохранители привлечены с целью предупредить и сделать невозможными любые спекуляции или провокации.

"Призываем граждан соблюдать все нормы действующего законодательства. По просьбе представителей ТЦК или правоохранителей предоставить для проверки военно-учетные документы, реагировать корректно. За препятствование их работе предусмотрена административная ответственность", - добавили в ТЦК.