Во Львовской области возросло количество раненых из-за атаки РФ

"Официально подтвердили информацию об еще одном пострадавшем в Малехове в результате сегодняшней ночной атаки беспилотниками по Львовской области", - рассказал он.

По данным главы ОВА, это 70-летний мужчина, его госпитализировали.

"У него акубаротравма, множественные осколочные ранения и несколько огнестрельных переломов. Состояние - средней тяжести", - отметил Козицкий.