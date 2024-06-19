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Во Львовской области возросло количество раненых из-за атаки РФ

Фото: увеличилось число раненых из-за атаки РФ на Львовскую область 19 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Два человека пострадали во время обстрела дронами Львовской области 19 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Львовской ОВА Максима Козицкого.

"Официально подтвердили информацию об еще одном пострадавшем в Малехове в результате сегодняшней ночной атаки беспилотниками по Львовской области", - рассказал он.

По данным главы ОВА, это 70-летний мужчина, его госпитализировали.

"У него акубаротравма, множественные осколочные ранения и несколько огнестрельных переломов. Состояние - средней тяжести", - отметил Козицкий.

Атака РФ по Украине

Оккупанты постоянно массированно обстреливают Украину, как дронами, так и ракетами. В частности, в ночь на 19 июня, враг атаковал территорию страны БПЛА.

Вражеские цели долетели до Львовской и Кировоградской областей. И хотя 19 дронов РФ сбила ППО, без последствий от падения обломков беспилотников не обошлось. В частности, во Львовской области первоначально сообщалось об одном раненом.

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