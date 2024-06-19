У Львівській області зросла кількість поранених через атаку РФ

"Офіційно підтвердили інформацію про ще одного постраждалого у Малехові внаслідок сьогоднішньої нічної атаки безпілотниками по Львівській області", - розповів він.

За даними голови ОВА, це 70-річний чоловік, його госпіталізували.

"У нього акубаротравма, множинні осколкові поранення і кілька вогнепальних переломів. Стан - середньої важкості", - зазначив Козицький.