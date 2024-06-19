UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Львівській області зросла кількість поранених через атаку РФ

Фото: побільшало поранених через атаку РФ на Львівську область 19 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Двоє людей постраждали під час обстрілу дронами Львівської області 19 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Львівської ОВА Максима Козицького.

"Офіційно підтвердили інформацію про ще одного постраждалого у Малехові внаслідок сьогоднішньої нічної атаки безпілотниками по Львівській області", - розповів він.

За даними голови ОВА, це 70-річний чоловік, його госпіталізували.

"У нього акубаротравма, множинні осколкові поранення і кілька вогнепальних переломів. Стан - середньої важкості", - зазначив Козицький.

Атака РФ по Україні

Окупанти постійно масовано обстрілюють Україну як дронами, так і ракетами. Зокрема, у ніч проти 19 червня, ворог атакував територію країни БПЛА.

Ворожі цілі долетіли до Львівської та Кіровоградської областей. І хоча 19 дронів РФ збила ППО, без наслідків від падіння уламків безпілотників не обійшлося. Зокрема, у Львівській області спочатку повідомлялося про одного пораненого.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львівська областьВійна в Україні