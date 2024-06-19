У Львівській області зросла кількість поранених через атаку РФ

Двоє людей постраждали під час обстрілу дронами Львівської області 19 червня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Львівської ОВА Максима Козицького.
"Офіційно підтвердили інформацію про ще одного постраждалого у Малехові внаслідок сьогоднішньої нічної атаки безпілотниками по Львівській області", - розповів він.
За даними голови ОВА, це 70-річний чоловік, його госпіталізували.
"У нього акубаротравма, множинні осколкові поранення і кілька вогнепальних переломів. Стан - середньої важкості", - зазначив Козицький.
Окупанти постійно масовано обстрілюють Україну як дронами, так і ракетами. Зокрема, у ніч проти 19 червня, ворог атакував територію країни БПЛА.
Ворожі цілі долетіли до Львівської та Кіровоградської областей. І хоча 19 дронів РФ збила ППО, без наслідків від падіння уламків безпілотників не обійшлося. Зокрема, у Львівській області спочатку повідомлялося про одного пораненого.
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