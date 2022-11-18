Неделя или две: Садовой призвал готовиться к затяжным отключениям света
Во Львове нужно готовиться к затяжным отключениям электроэнергии, когда без света и тепла придется жить не день или два, а неделю.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Львовского городского головы Андрея Садового в эфире национального телемарафона.
"Мы работаем. У нас есть до 1000 пунктов обогрева во Львове", - говорится в заявлении.
Садовой объяснил, что сейчас выстраиваются большие локации, где можно будет зарядить телефон или попить чаю.
"Мы готовимся к ситуации, когда без света и тепла нужно будет жить не день или две, а неделю или две недели", - добавил городской голова.
Напомним, что для полного восстановления объектов энергетической инфраструктуры во Львовской области необходимо от 8 месяцев до 1 года.
Ранее россияне выпустили по Львовской области более 10 ракет.
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