Во Львовской области военный хотел "продать" мобилизованному службу в тылу

Коррупционные схемы во время мобилизации

Напомним, в Украине мобилизацию объявили после того, как российские оккупанты начали полномасштабное вторжение в 2022 году. На этом фоне резко возросло количество коррупционных схем.

В частности, такие схемы касаются решения о непригодности к военной службе. К примеру, 7 февраля на "торговле белыми билетами" в Одесской области поймали чиновника ТЦК и правоохранителя.

Также в Одессе медик оформляла "инвалидность" за 8 тысяч долларов, чтобы помочь мужчинам избежать мобилизации.

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