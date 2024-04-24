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Во Львовской области военный хотел "продать" мобилизованному службу в тылу

Фото: во Львовской области на взяточничестве поймали военного (vpzhr.gp.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Во Львовской области военнослужащего территориального управления Военной службы правопорядка ВСУ поймали на взятке. Он предлагал мобилизованному за "вознаграждение" перевод в тыловую часть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.

По информации правоохранителей, 26-летний военнослужащий "продавал" службу в тыловой части в Ровенской или Львовской области за 3 тысячи долларов. 

Для перевода подозреваемый обещал "договориться" с другими военнослужащими и повлиять на принятие решения по мобилизованному. 

Военного поймали на взятке во Львове после получения вышеуказанной суммы. Ему уже избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью внести залог. Теперь подозреваемому грозит от 3 до 8 лет тюрьмы. 

Коррупционные схемы во время мобилизации

Напомним, в Украине мобилизацию объявили после того, как российские оккупанты начали полномасштабное вторжение в 2022 году. На этом фоне резко возросло количество коррупционных схем.

В частности, такие схемы касаются решения о непригодности к военной службе. К примеру, 7 февраля на "торговле белыми билетами" в Одесской области поймали чиновника ТЦК и правоохранителя.

Также в Одессе медик оформляла "инвалидность" за 8 тысяч долларов, чтобы помочь мужчинам избежать мобилизации.

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