У Львівській області військовий хотів "продати" мобілізованому службу в тилу

Корупційні схеми під час мобілізації

Нагадаємо, в Україні мобілізацію оголосили після того, як російські окупанти розпочали повномасштабне вторгнення у 2022 році. На цьому тлі різко зросла кількість корупційних схем.

Зокрема, такі схеми стосуються рішення про непридатність до військової служби. Наприклад, 7 лютого на "торгівлі білими квитками" в Одеській області спіймали чиновника ТЦК та правоохоронця.

Також в Одесі медик оформляла "інвалідність" за 8 тисяч доларів, щоб допомогти чоловікам уникнути мобілізації.

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