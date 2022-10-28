Во Львовской области откроют более 400 пунктов обогрева

По его словам, Львовская область готова к отопительному сезону на 100%. Однако регион готовится к критическим ситуациям на фоне ударов россиян по объектам критической инфраструктуры.

Во Львове и области готовят 400 пунктов обогрева, которые будут открыты в учреждениях социальной инфраструктуры. Они должны иметь укрытия, источники питания, доступ к интернету, продукты и воду, в случае необходимости, там будут оказывать медицинскую помощь.

После того, как пункты оборудуются, их проверит комиссия ГСЧС и местных властей.

Также до конца ноября Львовская область получит от партнеров около 40 палаток каркасного типа и 50 мобильных пунктов обогрева.